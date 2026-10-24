Банк России рассказал, какие операции сочтут мошенническими при снятии денег

16:35, 24 октября 2026, ПАИ

Банк может заподозрить, что клиент находится под влиянием мошенников в случае снятия денег в течение 24 часов после оформления кредита или увеличения лимита на выдачу наличных, в том числе по кредитной карте. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Банк России.

Подозрение может вызвать и перевод на свой счёт более 200 тысяч рублей по СБП со своего счёта в другом банке. Среди причин также – нехарактерное для человека поведение при снятии денег, наличие у кредитной организации информации, что как минимум за шесть часов до операции у человека изменилась активность телефонных разговоров, выросло количество СМС с новых номеров

Смена номера телефона для авторизации в интернет-банке и получение данных об изменении характеристик телефона, с помощью которого клиент снимает деньги, тоже относятся к возможным признакам действий злоумышленников.