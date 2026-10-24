Мастер-класс по управлению БПЛА провели для студентов великолукского колледжа

15:36, 24 октября 2026, ПАИ

Мастер-класс по управлению БПЛА для студентов Великолукского механико-технологического колледжа (ВМТК) провёл координатор «молодёжки» Народного фронта Максим Барканов. Он рассказал ребятам, как устроен квадрокоптер и где применяются БПЛА, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Самое главное – инструктор показал, как управлять беспилотным аппаратом. Практическое задание было максимально простым, с визуальным контролем, когда оператор ведёт БПЛА с помощью джойстика и видит полёт собственными глазами, без видеокамер.

Это занятие – часть региональных программ профориентации молодёжи. При поддержке Народного фронта в Великолукском механико-технологическом колледже также открыт специализированный современный класс для обучения операторов беспилотных летательных аппаратов.