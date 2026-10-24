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Михаил Ведерников поблагодарил бойцов спецназа за ратную службу, мужество и верность присяге

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил бойцов спецназа за ратную службу, мужество и верность присяге и долгу. Поздравление личного состава и ветеранов частей и подразделений специального назначения с профессиональным праздником опубликовано на официальном сайте правительства региона.

Михаил Ведерников. Фото: ПАИ

Глава региона обратил внимание, что бойцы спецназа вписали множество страниц в летопись воинской славы Отечества, решали и продолжают решать задачи, от которых зависит безопасность страны. Подразделения проходят уникальную подготовку: обучаются владению всеми видами стрелкового оружия, оттачивают навыки рукопашного боя, изучают минно-подрывное, водолазное и радиодело, осваивают парашютное десантирование.

«Псковская область гордится своими героями. Применяя богатый боевой опыт, используя современное вооружение и технику, они всегда действуют высокопрофессионально и решительно, проводя дерзкие операции в тылу противника. Выражаю искреннюю признательность ветеранам, которые вносят большой вклад в патриотическое воспитание молодого поколения, передают бесценный практический опыт и лучшие воинские традиции», – отметил губернатор и пожелал крепкого здоровья, благополучия и успехов.

Отметим, что в честь праздника сегодня над Псковом гордо реет флаг бригады.

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