Вопрос под контролем: куда звонить великолучанам, если двор утопает в листьях

15:16, 24 октября 2026, ПАИ

Опавшую листву в Великих Луках убирает муниципальное автономное учреждение (МАУ) «Зеленхоз». Работы стартовали 12 октября, закончить их планируют до 6 ноября, но сроки зависят от метеорологических условий. Непогода увеличивает продолжительность уборки, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Если есть замечания к уборке во дворе, жильцы могут обратиться в свою управляющую компанию, обслуживающую дом. Там же можно узнать, как организовать субботник на придомовой территории. О ненадлежащем состоянии парков горожане могут сообщить в зеленхоз и городское УЖКХ.

За выполнение муниципального задания отвечает зеленхоз, связаться с его приёмной можно по телефону (8 811-53) 7-19-40. Контролирует выполнение работ УЖКХ города Великие Луки (телефон – (8 811-53) 3-62-43).