Жители Псковского округа отправили на фронт очередную партию гуманитарного груза

17:26, 24 октября 2026, ПАИ

Очередную партию гуманитарного груза для защитников отправили на фронт активные жители Псковского округа в преддверии Дня народного единства. Об этом сообщила глава муниципального образования Наталья Фёдорова в своём канале в мессенджере МАХ.

«Центр общественной активности не изменился: это центр добровольчества нашего округа. Волонтёры участвуют как в сборе, так и в формировании, упаковке и отправке груза получателям. А участвуют все, кто не равнодушен к теме помощи и поддержки наших бойцов, выполняющих свой воинский долг», – отметила глава округа.

Большую партию груза, собранного сотнями жителей муниципалитета, составили 70 маскировочных сетей, сплетённых руками волонтёров "серебряного" возраста. В центре добровольчества выразили особую признательность группе волонтёров «Союз женских сил» из деревни Быстрецово теротдела «Карамышево» за самоотдачу, золотые руки и женскую заботу, которая чувствуется в каждой отправленной посылке, куда упакованы предметы гигиены, тёплые вещи, трогательные мелочи с теплом родного дома, письма поддержки, а иногда и домашняя выпечка.

«День народного единства – это не просто дата в календаре. Единство проявляется в непростых ситуациях и в непростое время. Мы это видим на примере общественной работы неравнодушных людей нашего округа. Единство значит быть вместе с теми, кто нас защищает, несмотря на время и расстояния: помогать, поддерживать и приближать победу!» – подчеркнула глава Псковского округа Наталья Фёдорова.