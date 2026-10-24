Сезонная адаптация: эксперты перечислили главные правила сохранения бодрости осенью

17:59, 24 октября 2026, ПАИ

Советы о том, как оставаться бодрым осенью, дали в министерстве здравоохранения Псковской области.

В осенний период многие начинают ощущать слабость, сонливость и снижение работоспособности – так у организма происходит адаптация к новому сезону.

Осенняя усталость может быть связана с сокращением светового дня и сезонными инфекциями. Также на изменение режима влияют качество сна и уровень энергии. Чтобы помочь организму справиться с таким состоянием, нужно чаще бывать на дневном свету, в частности, полезно гулять по 15–30 минут утром в солнечную погоду. Спать необходимо 7–9 часов, стараясь ложиться и вставать в одно и то же время. Также рекомендуется:

поддерживать физическую активность;

сбалансированно питаться, чтобы организм получал необходимые витамины, и сократить потребление сахара;

полностью исключить алкоголь и отказаться от курения.

Если даже после этих простых правил усталость сохраняется более трёх-четырёх недель и сопровождается одышкой, бледностью кожи, выпадением волос или резким изменением веса, стоит обратиться к врачу. Помимо этого, важно регулярно проходить диспансеризацию или профилактический медосмотр. Терапевт определит симптомы, назначит обследования и при необходимости направит к узким специалистам.