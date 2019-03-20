0
23:00
Более 120 человек посетило первое занятие «Духовной академии для мирян» в Пскове
22:37
Сборы сотрудников службы безопасности УФСИН прошли в колонии в Себежском районе
22:25
Выставка «Господин Псков» в Приказной палате начнет работу с 22 марта
20:40
Областной турнир по шахматам «Белая ладья» пройдет в Пскове 24-25 марта
19:30
Паломническая служба «Троицкий паломник» создана в Пскове
17:53
В Псковской области ожидается затяжное половодье
17:45
Мужчина на кухне – 3.0. № 7. Обед «железного человека» от Сергея Елизарова (ВИДЕО)
Еще новости
Общество

Посетители городской библиотеки Пскова встретились с председателем фонда «Достоверная история»

В городской библиотеке Пскова на улице Конной состоялась встреча читателей с исследователем, журналистом, председателем фонда «Достоверная история», автором книги «Моглинский лагерь: история одной «маленькой фабрики смерти» (1941–1944)» Юрием Алексеевым, сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке.

Гость библиотеки рассказал собравшимся, среди которых преобладали первокурсники юридического факультета ПсковГУ, о захоронениях на территории города Пскова мирных жителей и советских военнопленных – жертв злодеяний немецко-фашистских оккупантов.

Юрий Алексеев начал свою лекцию с того, что поделился с молодыми людьми детскими воспоминаниями о ветеранах Великой Отечественной, рассказал про своего отца, который ушёл на фронт в 1939 году, а вернулся с войны только в 1946 году.

Лектор объяснил, что злодеяния гитлеровцев на оккупированных территориях до сих пор очень мало изучены – архивы пока закрыты, и историкам приходится собирать информацию по крупицам.

Сам Юрий Алексеев основывает свои исследования на той информации, которую ему удалось добыть в 90-е, начале 2000-х годов, когда историков ещё пускали в архивы ФСБ.

Там он узнал, что правоохранительные органы начали расследование злодеяний фашистов на территории Псковской области только в конце 60-х годов прошлого века. Несколько дел были доведены до судов, которые проходили в доме профсоюзов на улице Советской в Пскове. Ход тех судебных разбирательств транслировался на улицу по громкоговорителям, и толпы людей собирались на Октябрьской площади послушать эти трансляции.

Юрий Алексеев также подробно рассказал студентам, как была устроена оккупационная власть и почему до 1943 года карательными операциями на территории Псковской области заведовал так называемый «Псковский внешний отдел эстонской полиции безопасности», который базировался в доме № 3 на улице Ленина.

Исследователь, кроме того, объяснил, почему он считает сильно заниженными официальные цифры погибших во время оккупации мирных жителей и завышенными – цифры убитых на территории Псковской области советских военнослужащих.

Также он подробно рассказал о 18 массовых захоронениях жертв фашистской оккупации на территории Пскова и о том, по каким признакам и документам сотрудники фонда «Достоверная история» эти захоронения разыскали.

Участники встречи также узнали, как продвигается дело с мемориализацией «Шталага-372» - одного из самых крупных на территории Псковской области лагерей для военнопленных, который находился на Завеличье, в конюшнях Омского пехотного полка на территории бывшего военного городка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Более 120 человек посетило первое занятие «Духовной академии для мирян» в Пскове
20 марта 2019
Более 120 человек посетило первое занятие «Духовной академии для мирян» в Пскове
Сборы сотрудников службы безопасности УФСИН прошли в колонии в Себежском районе
20 марта 2019
Сборы сотрудников службы безопасности УФСИН прошли в колонии в Себежском районе
Выставка «Господин Псков» в Приказной палате начнет работу с 22 марта
20 марта 2019
Выставка «Господин Псков» в Приказной палате начнет работу с 22 марта
Областной турнир по шахматам «Белая ладья» пройдет в Пскове 24-25 марта
20 марта 2019
Областной турнир по шахматам «Белая ладья» пройдет в Пскове 24-25 марта
Паломническая служба «Троицкий паломник» создана в Пскове
20 марта 2019
Паломническая служба «Троицкий паломник» создана в Пскове
В Псковской области ожидается затяжное половодье
20 марта 2019
В Псковской области ожидается затяжное половодье
45-й Фестиваль русской музыки имени Мусоргского и Римского-Корсакова открывается в Пскове
20 марта 2019
45-й Фестиваль русской музыки имени Мусоргского и Римского-Корсакова открывается в Пскове
Оригинальную фотозону подготовит свадебное агентство Florence для посетителей выставки «Свадьба EXPO` 2019»
20 марта 2019
Оригинальную фотозону подготовит свадебное агентство Florence для посетителей выставки «Свадьба EXPO` 2019»

Идет загрузка...