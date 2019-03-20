Посетители городской библиотеки Пскова встретились с председателем фонда «Достоверная история»

21:18, 20 марта 2019, ПАИ

В городской библиотеке Пскова на улице Конной состоялась встреча читателей с исследователем, журналистом, председателем фонда «Достоверная история», автором книги «Моглинский лагерь: история одной «маленькой фабрики смерти» (1941–1944)» Юрием Алексеевым, сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке.

Гость библиотеки рассказал собравшимся, среди которых преобладали первокурсники юридического факультета ПсковГУ, о захоронениях на территории города Пскова мирных жителей и советских военнопленных – жертв злодеяний немецко-фашистских оккупантов.

Юрий Алексеев начал свою лекцию с того, что поделился с молодыми людьми детскими воспоминаниями о ветеранах Великой Отечественной, рассказал про своего отца, который ушёл на фронт в 1939 году, а вернулся с войны только в 1946 году.

Лектор объяснил, что злодеяния гитлеровцев на оккупированных территориях до сих пор очень мало изучены – архивы пока закрыты, и историкам приходится собирать информацию по крупицам.

Сам Юрий Алексеев основывает свои исследования на той информации, которую ему удалось добыть в 90-е, начале 2000-х годов, когда историков ещё пускали в архивы ФСБ.

Там он узнал, что правоохранительные органы начали расследование злодеяний фашистов на территории Псковской области только в конце 60-х годов прошлого века. Несколько дел были доведены до судов, которые проходили в доме профсоюзов на улице Советской в Пскове. Ход тех судебных разбирательств транслировался на улицу по громкоговорителям, и толпы людей собирались на Октябрьской площади послушать эти трансляции.

Юрий Алексеев также подробно рассказал студентам, как была устроена оккупационная власть и почему до 1943 года карательными операциями на территории Псковской области заведовал так называемый «Псковский внешний отдел эстонской полиции безопасности», который базировался в доме № 3 на улице Ленина.

Исследователь, кроме того, объяснил, почему он считает сильно заниженными официальные цифры погибших во время оккупации мирных жителей и завышенными – цифры убитых на территории Псковской области советских военнослужащих.

Также он подробно рассказал о 18 массовых захоронениях жертв фашистской оккупации на территории Пскова и о том, по каким признакам и документам сотрудники фонда «Достоверная история» эти захоронения разыскали.

Участники встречи также узнали, как продвигается дело с мемориализацией «Шталага-372» - одного из самых крупных на территории Псковской области лагерей для военнопленных, который находился на Завеличье, в конюшнях Омского пехотного полка на территории бывшего военного городка.