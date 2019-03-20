Гараж горел сегодня в кооперативе «Форум» в Острове-2

21:04, 20 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 20 марта, в 7:08 поступило сообщение о возгорании в гараже по адресу: Остров-2, гаражный кооператив «Форум», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.

Информация о причинах возгорания устанавливается. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники и 6 человек. Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.