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Общество

Гараж горел сегодня в кооперативе «Форум» в Острове-2

Сегодня, 20 марта, в 7:08 поступило сообщение о возгорании в гараже по адресу: Остров-2, гаражный кооператив «Форум», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.

Информация о причинах возгорания устанавливается. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники и 6 человек. Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.

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