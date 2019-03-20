Освобождению заложников обучились сотрудники УФСИН России по Псковской области

19:53, 20 марта 2019, ПАИ

В марте личный состав подведомственных учреждений УФСИН России по Псковской области участвовал в тактико-строевых занятиях по действиям дежурной смены, караула, группировки сил и средств учреждения в первоочередных мероприятиях по освобождению лиц, захваченных и удерживаемых в качестве заложников на объектах УИС, как в помещениях, так и на транспорте. Об этом Псковскому агентству информации сообщили пресс-службе ведомства.

В рамках занятий были проведены учебно-методические сборы с резервами начальников учреждений, в которых участвовали более 160 сотрудников из учреждений области. Для проведения занятий с резервами начальников учреждений привлекались кураторы от отдела специального назначения «Зубр».

Отмечается, что сотрудники закрепили теоретические знания и получили дополнительные навыки практических действий в условиях чрезвычайных обстоятельств. В ходе обучения личного состава, особое внимание уделялось индивидуальной подготовке и слаженности действий групп боевого порядка.

«Мероприятия по поддержанию аппарата Управления ФСИН и учреждений области к действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств, проводятся регулярно и на высоком учебно-методическом уровне», – отметил заместитель начальника пенитенциарного ведомства Александр Соловьев.