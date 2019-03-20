Усиление пожарной безопасности и финансовой дисциплины обсудили в Псковском филиале академии ФСИН

22:04, 20 марта 2019, ПАИ

Псковский филиал академии ФСИН России в режиме видео-конференц-связи принял участие в совещании при начальнике академии, на котором руководители структурных подразделений отчитались о проделанной работе.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учебного заведения, заместитель начальника Псковского филиала академии по тылу Владислав Белов доложил о мерах по укреплению финансовой дисциплины, рациональному и законному использованию денежных средств и товарно-материальных ценностей в вузе и результатах документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности по линии отдела тылового обеспечения.

О мерах по усилению пожарной безопасности объектов Псковского филиала академии в 2018 году отчитался начальник дежурной службы Псковского филиала академии Антон Петров и рассказал об основных задачах на 2019 год, решение которых направлено на обеспечение противопожарного режима, совершенствование деятельности по предупреждению пожаров и укреплению материально-технической базы образовательной организации.

На совещании были приняты решения по совершенствованию деятельности образовательной организации в сфере рассмотренных вопросов, в связи с чем даны соответствующие поручения ответственным за эти направления работы.