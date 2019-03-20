Конференция «Сельские храмы. Незабытое» прошла в Изборске

21:30, 20 марта 2019, ПАИ

19 марта в Государственном историко-архитектурном музее-заповеднике «Изборск» прошла I Международная научно-практическая конференция «Сельские храмы. Незабытое», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.

Основными темами конференции стали история сельских храмов и их вклад в культурную жизнь и развитие региона, роль сельских храмов в воспитании детства и юношества, увековечивание памяти об архитектурно-духовных центрах сельской местности, культурные и правовые аспекты существования сельских храмов, сельские храмы как объекты религиозного, событийного и культурного туризма.

На пленарном заседании по теме «Подвижники сельских храмов в России», в частности, прозвучали выступления настоятеля Никольского собора в Изборске иерея Дмитрия Федорова и насельника Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря игумена Хрисанфа (Липилина).

Доклад иерея Дмитрия был посвящен теме «Изборск — дом Святого Николы». «История наших храмов очень богата. Изборск именуют «Домом Святителя Николая». Сейчас без Никольской церкви невозможно себе представить Труворово городище. Она стоит на месте более древнего храма. Из-за частых набегов город перенесли на Журавью Гору, а на этом месте устроили монастырь, приписанный к Псково-Печерскому. В 1961 году храм был закрыт, а в 2014 году, в юбилейные торжества к 700-летию преподобного Сергия Радонежского, вновь передан Русской православной церкви», — рассказал настоятель Никольского собора.

С докладом по теме «Второе отечество старца Симеона» выступил игумен Хрисанф (Липилин). После докладов священнослужителей на конференции прозвучали доклады других участников мероприятия.