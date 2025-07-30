Третий день проекта «Летний институт» завершился в ПсковГУ

22:49, 30 июля 2025, ПАИ

На площадке ПсковГУ продолжается реализация международного образовательного проекта «Летний институт», инициированного Министерством науки и высшего образования РФ. Как прошёл третий день проекта, рассказали в пресс-службе вуза.

Доцент ПсковГУ Лина Воробьёва представила участникам кейс «Современные подходы к продвижению русского языка и культуры за рубеж»: познакомила участников с особенностями образовательной программы «Русский язык как иностранный», раскрыла методический потенциал преподавания РКИ и поделилась опытом организации межнационального и межкультурного диалога в процессе обучения. Молодые преподаватели и учёные также узнали об учебной и методической литературе, которую используют в ПсковГУ на занятиях.

Продолжилась программа интерактивной лекцией «Новое в современном русском языке на рубеже тысячелетий» под руководством доцента кафедры филологии, коммуникации и РКИ ПсковГУ Ларисы Попковой.

«Мой курс посвящён исключительно состоянию современного русского литературного языка. Мы поговорим о тех процессах, которые происходят на рубеже веков в лингвистике», – отметила спикер.

Слушатели рассмотрели активные процессы в области акцентологии и лексики, в том числе появление новых слов, их утрату и возвращение в активный запас языка, а также обсудили живые процессы в словообразовании, морфологии и синтаксисе.

Лекция-концерт «Русская поэзия в современном музыкальном формате» завершила программу третьего дня проекта «Летний институт».

Перед участниками выступила вузовская рок-группа «Отцы и дети». После музыкального открытия лекции руководитель группы Вадим Андреев рассказал гостям о создании филологической рок-группы, о знакомстве молодёжи с русской поэзией посредством музыки, о приметах русской жизни в деталях стихотворений, об истоках образа Александра Сергеевича Пушкина, а также о загадках некоторых текстов русской классики.

Кроме того, участники разучили вместе с Вадимом Андреевым песню «Псков». Позже прошёл традиционный вечер гостеприимства с музыкальной культурной программой.

Напомним, «Летний институт» стартовал на базе ПсковГУ 28 июля. Вуз реализует дополнительную профессиональную образовательную программу повышения квалификации «Русский язык как язык межнационального общения». В этом году в Псков приехало 25 молодых учёных из восьми стран – Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Сербии, Боснии и Герцеговины (Республика Сербская), Армении, Абхазии.

Участники погрузятся в научно-исследовательскую проблематику и образовательные традиции филологической школы Псковского государственного университета и его партнёров по проекту, познакомятся с ведущими российскими учёными, занимающимися изучением коммуникационных основ межнационального общения и роли русского языка как языка межнационального общения в современном мире, анализом проблем в преподавании русского языка в зарубежной школе и способов их решения.

Ранее сообщалось, что второй день проекта «Летний институт» открылся лекцией «Проблематика национальной идентичности в условиях формирования современного многополярного мира: коммуникационные подходы и решения».