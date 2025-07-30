Число бюджетных мест в вузах будет зависеть от нужд экономики России

23:48, 30 июля 2025, ПАИ

Минобрнауки РФ разработало проект постановления, согласно которому контрольные цифры приёма в вузы и колледжи будут формироваться в зависимости от кадровых потребностей российской экономики, пишет ТАСС, ссылаясь на опубликованный документ.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что при формировании контрольных цифр приёма по программам среднего профессионального и высшего образования будет учитываться прогноз потребности экономики России в кадрах. Этот прогноз будет разрабатываться в соответствии с методикой, утверждённой распоряжением Правительства России.

Ранее количество бюджетных мест в вузах и колледжах определялось на основе кадровых потребностей субъектов и крупнейших работодателей России. Методика определения потребности была утверждена Министерством труда и социальной защиты РФ.

Также проект постановления предусматривает сокращение сроков между определением общего объёма контрольных цифр приёма по образовательным программам среднего профессионального образования и проведением конкурса Министерства просвещения РФ.

Ранее сообщалось, что на площадке ПсковГУ продолжается реализация международного образовательного проекта «Летний институт», инициированного Министерством науки и высшего образования РФ.