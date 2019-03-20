0
23:00
Более 120 человек посетило первое занятие «Духовной академии для мирян» в Пскове
22:37
Сборы сотрудников службы безопасности УФСИН прошли в колонии в Себежском районе
22:25
Выставка «Господин Псков» в Приказной палате начнет работу с 22 марта
20:40
Областной турнир по шахматам «Белая ладья» пройдет в Пскове 24-25 марта
19:30
Паломническая служба «Троицкий паломник» создана в Пскове
17:53
В Псковской области ожидается затяжное половодье
17:45
Мужчина на кухне – 3.0. № 7. Обед «железного человека» от Сергея Елизарова (ВИДЕО)
Еще новости
Общество

Выставка «Господин Псков» в Приказной палате начнет работу с 22 марта

С 22 марта в Приказной палате в Пскове начинает работу выставка «Господин Псков» на основе археологических коллекций, сообщается в Instagram Псковского музея-заповедника.

Цель выставки – дать представление об истории Пскова и Псковской земли периода экономического, политического и культурного расцвета через археологические предметы. 

Фото из Instagram Псковского музея-заповедника

«Выставка «Господин Псков» – это «рассказ» о городе-государстве с уникальным политическим устройством, о Псковской крепости как о мощном фортификационном сооружении своего времени, о духовном и самобытном культурном центре, игравшем особую роль в Русском государстве», – говорится в сообщении.

Фото из Instagram Псковского музея-заповедника

Впервые в истории музея будут показаны предметы из дореволюционной и довоенной археологических коллекций. «Яркие находки характеризуют полиэтничность состава населения Псковского региона в его ранней истории. Ювелирные изделия, изделия из кожи, металла, дерева расскажут об основных ремеслах и промыслах псковичей», – отметили в музее-заповеднике.

Фото из Instagram Псковского музея-заповедника

Посетители выставки узнают о деталях повседневной жизни псковичей, например, о том какие предметы гигиены они использовали, в какие игры играли. О грамотности, как о рядовом явлении, свидетельствуют многочисленные писала, обнаруженные археологами в Пскове.

Отмечается, что многие предметы будут экспонироваться впервые. Открытие выставки состоится 21 марта в 16:00.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Более 120 человек посетило первое занятие «Духовной академии для мирян» в Пскове
20 марта 2019
Более 120 человек посетило первое занятие «Духовной академии для мирян» в Пскове
Сборы сотрудников службы безопасности УФСИН прошли в колонии в Себежском районе
20 марта 2019
Сборы сотрудников службы безопасности УФСИН прошли в колонии в Себежском районе
Выставка «Господин Псков» в Приказной палате начнет работу с 22 марта
20 марта 2019
Выставка «Господин Псков» в Приказной палате начнет работу с 22 марта
Областной турнир по шахматам «Белая ладья» пройдет в Пскове 24-25 марта
20 марта 2019
Областной турнир по шахматам «Белая ладья» пройдет в Пскове 24-25 марта
Паломническая служба «Троицкий паломник» создана в Пскове
20 марта 2019
Паломническая служба «Троицкий паломник» создана в Пскове
В Псковской области ожидается затяжное половодье
20 марта 2019
В Псковской области ожидается затяжное половодье
45-й Фестиваль русской музыки имени Мусоргского и Римского-Корсакова открывается в Пскове
20 марта 2019
45-й Фестиваль русской музыки имени Мусоргского и Римского-Корсакова открывается в Пскове
Оригинальную фотозону подготовит свадебное агентство Florence для посетителей выставки «Свадьба EXPO` 2019»
20 марта 2019
Оригинальную фотозону подготовит свадебное агентство Florence для посетителей выставки «Свадьба EXPO` 2019»

Идет загрузка...