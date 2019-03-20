Выставка «Господин Псков» в Приказной палате начнет работу с 22 марта

22:25, 20 марта 2019, ПАИ

С 22 марта в Приказной палате в Пскове начинает работу выставка «Господин Псков» на основе археологических коллекций, сообщается в Instagram Псковского музея-заповедника.

Цель выставки – дать представление об истории Пскова и Псковской земли периода экономического, политического и культурного расцвета через археологические предметы.

«Выставка «Господин Псков» – это «рассказ» о городе-государстве с уникальным политическим устройством, о Псковской крепости как о мощном фортификационном сооружении своего времени, о духовном и самобытном культурном центре, игравшем особую роль в Русском государстве», – говорится в сообщении.

Впервые в истории музея будут показаны предметы из дореволюционной и довоенной археологических коллекций. «Яркие находки характеризуют полиэтничность состава населения Псковского региона в его ранней истории. Ювелирные изделия, изделия из кожи, металла, дерева расскажут об основных ремеслах и промыслах псковичей», – отметили в музее-заповеднике.

Посетители выставки узнают о деталях повседневной жизни псковичей, например, о том какие предметы гигиены они использовали, в какие игры играли. О грамотности, как о рядовом явлении, свидетельствуют многочисленные писала, обнаруженные археологами в Пскове.

Отмечается, что многие предметы будут экспонироваться впервые. Открытие выставки состоится 21 марта в 16:00.