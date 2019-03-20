В клубе «Здоровое питание» псковского Красного Креста практиковались в приготовлении полезной пищи

22:48, 20 марта 2019, ПАИ

После цикла теоретических лекций участницы клуба «Здоровое питание» Псковского регионального отделения Российского Красного Креста на практических занятиях закрепляют полученные знания. Как сообщили Псковскому агентству информации в организации, очередное практическое занятие было посвящено приготовлению греческого салата.

В начале встречи преподаватель Ольга Васильева рассказала о греческом салате и о его пользе для человека. Для практического занятия необходимые ингредиенты для салата были разложены на пяти столах для присутствующих 22 участников. После небольшого инструктажа пожилые женщины с приступили к приготовлению блюда. Ольга Васильева пошагово объясняла алгоритм его приготовления.

«Совместная деятельность сплотила участниц встречи, а дегустация приготовленного блюда добавила хорошего настроения. Все присутствующие угощались салатом, отмечая, что он удался на славу», – рассказали в пресс-службе.

Напомним, что встреча в клубе «Здоровое питание» прошла в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей – детей войны» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.