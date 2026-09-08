День финансиста отметили в Управлении казначейства Псковской области
Торжественное собрание, посвящённое Дню финансиста, состоялось в Управлении Федерального казначейства по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-служба ведомства.
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Фото: Управление Федерального казначейства по Псковской области
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Фото: Управление Федерального казначейства по Псковской области
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Фото: Управление Федерального казначейства по Псковской области
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Фото: Управление Федерального казначейства по Псковской области
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Фото: Управление Федерального казначейства по Псковской области
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Фото: Управление Федерального казначейства по Псковской области
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Фото: Управление Федерального казначейства по Псковской области
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Фото: Управление Федерального казначейства по Псковской области
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Фото: Управление Федерального казначейства по Псковской области
Руководитель управления Дмитрий Губин поздравил коллектив с профессиональным праздником и вручил сотрудникам ведомственные награды за эффективную службу, профессионализм и верность долгу. Он также подчеркнул, что работа казначеев требует глубоких знаний, аналитического склада ума, а также высокой дисциплины, честности и принципиальности.
В завершение мероприятия состоялся показ документального фильма о выдающемся министре финансов Сергее Юльевиче Витте. Благодаря его реформам на рубеже XIX–XX веков Россия вышла на первое место в мире по темпам промышленного роста.
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