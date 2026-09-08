День финансиста отметили в Управлении казначейства Псковской области

17:42, 08 сентября 2026, ПАИ

Торжественное собрание, посвящённое Дню финансиста, состоялось в Управлении Федерального казначейства по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-служба ведомства.



Фото: Управление Федерального казначейства по Псковской области



Фото: Управление Федерального казначейства по Псковской области



Фото: Управление Федерального казначейства по Псковской области



Фото: Управление Федерального казначейства по Псковской области



Фото: Управление Федерального казначейства по Псковской области



Фото: Управление Федерального казначейства по Псковской области



Фото: Управление Федерального казначейства по Псковской области



Фото: Управление Федерального казначейства по Псковской области



Фото: Управление Федерального казначейства по Псковской области

















Руководитель управления Дмитрий Губин поздравил коллектив с профессиональным праздником и вручил сотрудникам ведомственные награды за эффективную службу, профессионализм и верность долгу. Он также подчеркнул, что работа казначеев требует глубоких знаний, аналитического склада ума, а также высокой дисциплины, честности и принципиальности.

В завершение мероприятия состоялся показ документального фильма о выдающемся министре финансов Сергее Юльевиче Витте. Благодаря его реформам на рубеже XIX–XX веков Россия вышла на первое место в мире по темпам промышленного роста.