Доктор филологических наук: Чтобы стать грамотным, нужно читать книги

17:29, 08 сентября 2026, ПАИ

Чтобы наработать грамотность, нужно читать как можно больше книг. Такой совет дала профессор кафедры филологии, коммуникации и русского языка как иностранного ПсковГУ, доктор филологических наук Людмила Капитанова в эфире программы «Утро на Великой» на телеканале «Первый Псковский». На вопрос о том, как быть тем, у кого нет врождённой грамотности, профессор подчеркнула, что из книг можно почерпнуть и лексику, и синтаксис.

В начале беседы ведущая спросила филолога, почему она и её коллеги любят русский язык. Людмила Капитанова описала его как ясный, точный и очень богатый в лексическом отношении, отдельно отметив красивый синтаксис.

Профессор также заметила, что синтаксис – это самое трудное. В частности, она обратила внимание на сложносочинённые и сложноподчинённые предложения, а также на умение точно выражать мысль. По словам Людмилы Капитановой, речь молодых людей часто хромает именно в этом отношении.

Филолог также подтвердила существование врождённой грамотности, но подчеркнула, что такая способность есть не у всех. Поэтому чтение остаётся универсальным способом развития речи.