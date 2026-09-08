Меньше эпатажа, больше дела: Александр Котов оценил ход предвыборной кампании в Псковской области

17:48, 08 сентября 2026, ПАИ

Мнением о том, насколько развита полемика в преддверии предстоящих выборов в Псковской области, поделился председатель Законодательного Собрания региона Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 8 сентября.

«Полемика есть, но меньше в этой полемике стало эпатажа. Если вспомнить избирательный процесс десяток лет назад, то, конечно, много было шума, различных политических дискуссий, «чёрные технологии» во всю применялись... Кандидаты, которые участвовали в выборах, не стеснялись в выражениях, зачастую это было за гранью дозволенного. И это не то, что должно сопровождать избирательную кампанию», – отметил он.

По словам Александра Котова, остроты дискуссии и эпатажа действительно стало меньше. Тем не менее возможность показать себя есть у каждой политической партии, которая принимает участие в выборах. Это можно реализовать через СМИ, агитматериалы и встречи с избирателями.

Председатель регионального парламента не согласен с утверждением, что партии не отличить друг от друга. Однако, по его словам, «как партии поработали, каких кандидатов выдвинули – такие кандидаты и есть».

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.