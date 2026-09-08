Роспотребнадзор напомнил псковичам, почему антибиотики не помогают при ОРВИ

17:40, 08 сентября 2026, ПАИ

Управление Роспотребнадзора по Псковской области напомнило жителям региона о рисках самостоятельного приема антибиотиков при симптомах простуды и других вирусных инфекций.

Как отметили в ведомстве, при насморке, боли в горле и повышенной температуре многие хотят как можно быстрее избавиться от симптомов и начинают принимать антибиотики без консультации врача. Однако при вирусных инфекциях такие препараты не помогают.

Антибиотики действуют на бактерии и не влияют на вирусы, поэтому неэффективны при большинстве случаев ОРВИ, гриппа и других вирусных инфекций.

Прием препаратов без показаний не ускорит выздоровление и может привести к побочным эффектам, нарушению нормальной микрофлоры организма и развитию устойчивости бактерий к антибиотикам.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что антибиотики действительно необходимы при бактериальных инфекциях или бактериальных осложнениях, но назначать их должен врач.

При вирусной инфекции специалисты рекомендуют соблюдать питьевой режим, больше отдыхать, следовать рекомендациям врача и не заниматься самолечением.

«Антибиотики — важные препараты, которые спасают жизни. Но они работают только тогда, когда применяются правильно и по назначению», — подчеркнули в ведомстве.