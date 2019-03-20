Работу по приему обращений граждан обсудил Общественный совет при УМВД России по Псковской области
Сегодня, 20 марта, состоялось очередное заседание Общественного совета при УМВД России по Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, под председательством Джемала Малышева участники заседания рассмотрели актуальный вопрос об организации работы по приему обращений граждан и реагированию на них. С докладом по этой теме выступил член Общественного совета при УМВД России по Псковской области Алексей Лазарев.
Заместитель председателя Общественного совета при УМВД России по городу Пскову Константин Марченко познакомил собравшихся с опытом работы своих коллег. Отмечалось, что за прошедший период проведена большая работа. В частности, общественники областного центра организовывали различные социально-значимые акции, в том числе «Студенческий десант», «Полицейский Дед Мороз», «Подари детям радость», проводили в учебных заведениях города «Уроки мужества». Особое внимание уделялось мероприятиям, направленным на профилактику безопасности дорожного движения, предоставление госуслуг населению, оказание стражами порядка правовой помощи пожилым людям, в том числе в целях предупреждения фактов мошенничества.
Затем участники заседания обсудили вынесенные на повестку дня проблемы и по результатам дискуссии приняли соответствующую резолюцию. В заседании Общественного совета принял участие и выступил временно исполняющий обязанности заместителя начальника УМВД России по Псковской области полковник внутренней службы Вячеслав Абаренков, добавили в ведомстве.