Работу по приему обращений граждан обсудил Общественный совет при УМВД России по Псковской области

22:53, 20 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 20 марта, состоялось очередное заседание Общественного совета при УМВД России по Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, под председательством Джемала Малышева участники заседания рассмотрели актуальный вопрос об организации работы по приему обращений граждан и реагированию на них. С докладом по этой теме выступил член Общественного совета при УМВД России по Псковской области Алексей Лазарев.

Заместитель председателя Общественного совета при УМВД России по городу Пскову Константин Марченко познакомил собравшихся с опытом работы своих коллег. Отмечалось, что за прошедший период проведена большая работа. В частности, общественники областного центра организовывали различные социально-значимые акции, в том числе «Студенческий десант», «Полицейский Дед Мороз», «Подари детям радость», проводили в учебных заведениях города «Уроки мужества». Особое внимание уделялось мероприятиям, направленным на профилактику безопасности дорожного движения, предоставление госуслуг населению, оказание стражами порядка правовой помощи пожилым людям, в том числе в целях предупреждения фактов мошенничества.

Затем участники заседания обсудили вынесенные на повестку дня проблемы и по результатам дискуссии приняли соответствующую резолюцию. В заседании Общественного совета принял участие и выступил временно исполняющий обязанности заместителя начальника УМВД России по Псковской области полковник внутренней службы Вячеслав Абаренков, добавили в ведомстве.