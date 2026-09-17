Проект «Герои земли Псковской» помогает ветеранам СВО с трудоустройством – Михаил Ведерников
Кадровый проект «Герои земли Псковской» направлен на трудоустройство возвращающихся в регион участников специальной военной операции, в том числе получивших ранения. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал в программе Юлии Барановской «Губернатор без галстука».
Глава региона отметил, что одним из направлений этой работы является адаптивный спорт. По его словам, поддержка участников СВО и их возвращение к активной жизни остаются одним из важнейших приоритетов областных властей.
«Они должны чувствовать себя здесь героями, чувствовать себя нужными и иметь возможность дальше приносить пользу своей малой родине и своей стране», – сказал Михаил Ведерников.
Губернатор добавил, что участникам проекта предоставляют возможность пройти практику в разных структурах и направлениях, чтобы они могли выбрать для себя подходящую сферу.
Первые выпускники региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» уже завершили обучение и начали работу.
Напомним, Михаил Ведерников был избран губернатором Псковской области 9 сентября 2018 года. 17 сентября исполняется восемь лет со дня его официального вступления в должность главы региона.
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