Проект «Герои земли Псковской» помогает ветеранам СВО с трудоустройством – Михаил Ведерников

10:18, 17 сентября 2026, ПАИ

Кадровый проект «Герои земли Псковской» направлен на трудоустройство возвращающихся в регион участников специальной военной операции, в том числе получивших ранения. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал в программе Юлии Барановской «Губернатор без галстука».

Глава региона отметил, что одним из направлений этой работы является адаптивный спорт. По его словам, поддержка участников СВО и их возвращение к активной жизни остаются одним из важнейших приоритетов областных властей.

«Они должны чувствовать себя здесь героями, чувствовать себя нужными и иметь возможность дальше приносить пользу своей малой родине и своей стране», – сказал Михаил Ведерников.

Губернатор добавил, что участникам проекта предоставляют возможность пройти практику в разных структурах и направлениях, чтобы они могли выбрать для себя подходящую сферу.

Первые выпускники региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» уже завершили обучение и начали работу.

Напомним, Михаил Ведерников был избран губернатором Псковской области 9 сентября 2018 года. 17 сентября исполняется восемь лет со дня его официального вступления в должность главы региона.