0
10:37
Тарифы за вывоз мусора в Псковской области снизятся с 1 апреля
10:16
3,5 года условно получил командир погибших под Псковом десантников
09:41
Межсезонная распродажа стартовала в магазине Mango в ТРК «Акваполис»
23:00
Более 120 человек посетили первое занятие «Духовной академии для мирян» в Пскове
22:37
Сборы сотрудников службы безопасности УФСИН прошли в колонии в Себежском районе
22:25
Выставка «Господин Псков» в Приказной палате начнет работу с 22 марта
20:40
Областной турнир по шахматам «Белая ладья» пройдет в Пскове 24-25 марта
Еще новости
Общество

Кукольники всего мира отмечают 21 марта профессиональный праздник

Международный день кукольника (Международный день театра кукол) отмечается сегодня, 21 марта. Как пишет портал calend.ru, идея этого праздника пришла известному деятелю кукольного театра Дживада Золфагарихо из Ирана. В 2000 году на XVIII Конгрессе Международного союза деятелей театра кукол в Магдебурге он вынес данное предложение на обсуждение.

Но, несмотря на то, что дискуссия о месте и времени проведения этого праздника была очень оживленной, этот вопрос так и не был решен. Только лишь через два года, на заседании Международного Совета UNIMA, дата празднования была определена. 

Традицию праздника кукольников всего мира открыл день 21 марта 2003 года. Именно с этого времени всеми профессионалами и поклонниками театра кукол празднуется Международный день кукольника.

По традиции, в этот день работниками театров и творческих кукольных коллективов организуются самые необычные кукольные спектакли, творческие встречи, концерты и другие праздничные мероприятия.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Тарифы за вывоз мусора в Псковской области снизятся с 1 апреля
21 марта 2019
Тарифы за вывоз мусора в Псковской области снизятся с 1 апреля
3,5 года условно получил командир погибших под Псковом десантников
21 марта 2019
3,5 года условно получил командир погибших под Псковом десантников
Межсезонная распродажа стартовала в магазине Mango в ТРК «Акваполис»
21 марта 2019
Межсезонная распродажа стартовала в магазине Mango в ТРК «Акваполис»
Более 120 человек посетили первое занятие «Духовной академии для мирян» в Пскове
20 марта 2019
Более 120 человек посетили первое занятие «Духовной академии для мирян» в Пскове
Сборы сотрудников службы безопасности УФСИН прошли в колонии в Себежском районе
20 марта 2019
Сборы сотрудников службы безопасности УФСИН прошли в колонии в Себежском районе
Выставка «Господин Псков» в Приказной палате начнет работу с 22 марта
20 марта 2019
Выставка «Господин Псков» в Приказной палате начнет работу с 22 марта
Областной турнир по шахматам «Белая ладья» пройдет в Пскове 24-25 марта
20 марта 2019
Областной турнир по шахматам «Белая ладья» пройдет в Пскове 24-25 марта
Паломническая служба «Троицкий паломник» создана в Пскове
20 марта 2019
Паломническая служба «Троицкий паломник» создана в Пскове

Идет загрузка...