Кукольники всего мира отмечают 21 марта профессиональный праздник

09:37, 21 марта 2019, ПАИ

Международный день кукольника (Международный день театра кукол) отмечается сегодня, 21 марта. Как пишет портал calend.ru, идея этого праздника пришла известному деятелю кукольного театра Дживада Золфагарихо из Ирана. В 2000 году на XVIII Конгрессе Международного союза деятелей театра кукол в Магдебурге он вынес данное предложение на обсуждение.

Но, несмотря на то, что дискуссия о месте и времени проведения этого праздника была очень оживленной, этот вопрос так и не был решен. Только лишь через два года, на заседании Международного Совета UNIMA, дата празднования была определена.

Традицию праздника кукольников всего мира открыл день 21 марта 2003 года. Именно с этого времени всеми профессионалами и поклонниками театра кукол празднуется Международный день кукольника.

По традиции, в этот день работниками театров и творческих кукольных коллективов организуются самые необычные кукольные спектакли, творческие встречи, концерты и другие праздничные мероприятия.