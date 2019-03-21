Кукольники всего мира отмечают 21 марта профессиональный праздник
Международный день кукольника (Международный день театра кукол) отмечается сегодня, 21 марта. Как пишет портал calend.ru, идея этого праздника пришла известному деятелю кукольного театра Дживада Золфагарихо из Ирана. В 2000 году на XVIII Конгрессе Международного союза деятелей театра кукол в Магдебурге он вынес данное предложение на обсуждение.
Но, несмотря на то, что дискуссия о месте и времени проведения этого праздника была очень оживленной, этот вопрос так и не был решен. Только лишь через два года, на заседании Международного Совета UNIMA, дата празднования была определена.
Традицию праздника кукольников всего мира открыл день 21 марта 2003 года. Именно с этого времени всеми профессионалами и поклонниками театра кукол празднуется Международный день кукольника.
По традиции, в этот день работниками театров и творческих кукольных коллективов организуются самые необычные кукольные спектакли, творческие встречи, концерты и другие праздничные мероприятия.