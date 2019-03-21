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Общество

Всемирный день защиты лесов отмечается 21 марта

Сегодня, 21 марта, во всем мире отмечается Международный день лесов или Всемирный день защиты лесов, который был основан в 1971 году и с тех пор отмечается ежегодно. Как пишет портал calend.ru, инициатором учреждения данного дня выступила Европейская конфедерация сельского хозяйства на 23-й Генеральной Ассамблее в 1971 году, и эта идея была поддержана Всемирной Продовольственной и сельскохозяйственной организацией при ООН (ФАО).

Причем изначально было принято решение о праздновании именно в день осеннего равноденствия в Южном полушарии и весеннего равноденствия в Северном полушарии (последнее, по традиции, считается первым днем весны и является символом новой жизни и новых начинаний).

А в 2012 году Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией № 67/200 от 21 декабря 2012 года утвердила отмечать ежегодно 21 марта Международный день лесов, как повод проинформировать общество о важности сохранения лесов и для повышения осведомленности об их значении. И каждый год мероприятия в рамках Дня посвящены определенной теме.

В настоящее время общая площадь лесов на планете составляет примерно 38 млн. кв. км (это около трети площади суши), из которых 13% относятся к охраняемым природным территориям.

Основной задачей Международного дня лесов является привлечение внимания жителей планеты к проблеме сохранения лесов, информирование о значимости лесных экосистем, их подлинном состоянии, основных мерах их защиты и восстановления. 

В этот день повсеместно в большинстве стран мира проводятся разнообразные акции и мероприятия, направленные на защиту лесов и зеленых насаждений, – это и информационные мероприятия, и всевозможные конкурсы и выставки, и кампании по высадке деревьев, и различные флешмобы. 

Многие данные мероприятия общественных и экологических организаций проходят при поддержке представителей органов власти. В том числе, страны-члены ООН достигли соответствующих договоренностей и теперь осуществляют ряд мер в рамках целенаправленной политики лесовосстановления и лесоразведения.

Международный день лесов активно отмечается и в России. На долю РФ приходится практически пятая часть площади мировых лесов и примерно такая же часть мировых запасов древесины, что определяет глобальное значение лесов для страны не только как источника ценнейшего сырья, но и как важного компонента биосферы, во многом определяющего условия жизни на Земле.

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