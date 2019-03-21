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Общество

Приносить в дом вербу рекомендует 21 марта народный календарь

Весенний солнцеворот (Вербоносица) наступил по народному календарю сегодня, 21 марта. Как пишет портал calend.ru, даты, связанные с солнечным циклом, у многих народов отмечались как праздничные. Не стал исключением и день весеннего равноденствия, выпадающий на 20 или 21 марта по новому стилю. Считалось, что именно с этого момента начинается настоящая весна.

На Руси говорили, что на весенний солнцеворот прилетают «посланцы рая» — жаворонки, принося с собой тепло. «Придет солнышко и к нашим окошечкам», — ждали этого дня люди.

Также на весеннее равноденствие приходился день вербы — к этой дате она уже должна была распуститься: «Время вербе осеребриться». Ветки вербы приносили в дом: считалось, что она изгоняет из дома всякую тяжесть — бытовые неполадки, ссоры, болезни. В то же время с этим деревом связаны и весьма неприятные суеверия. Говорили, например: «Кто вербу посадит — сам на себя заступ готовит», — это означало, что человек умрет, когда из дерева можно будет вытесать лопату.

Впрочем, это поверье не мешало использовать вербу в лечебных целях. До цветения крестьяне заготавливали кору и сушили ее на чердаках с хорошей вентиляцией. Позже из нее готовили чай с добавлением аниса, липового цвета и малины. Отваром коры полоскали рот при стоматите и горло при ангине. Порошок из нее часто использовался как кровоостанавливающее средство. Также отвар коры ивы и коры дуба добавляли в ванну от болей в ногах.

В этот день подмечали: если облака плывут по небу быстро и высоко — погода будет доброй. Также говорили, что если будет метель, и снег ляжет на поля волнами — это к хорошему урожаю хлеба и овощей.

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