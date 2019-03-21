Отмены незаконной приватизации служебной квартиры добился прокурор в Новоржеве

10:21, 21 марта 2019, ПАИ

В Новоржевском районе прокурор добился отмены незаконной приватизации муниципальной квартиры, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в 2017 году исполняющий обязанности заместителя главы Новоржевского района приватизировал служебную квартиру в Новоржеве. При этом он не был признан нуждающимся в предоставлении жилья на условиях договора социального найма, муниципальный нормативно-правовой акт, регламентирующий порядок приватизации служебных жилых помещений, отсутствовал. После подписания договора передачи жилого помещения статус служебного жилья был снят.

В этой связи прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о признании недействительным (ничтожным) договора о передаче квартиры и применении последствий недействительности ничтожной сделки с аннулированием записи в ЕГРН о регистрации права. Требования прокурора суд удовлетворил.