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Общество

Отмены незаконной приватизации служебной квартиры добился прокурор в Новоржеве

В Новоржевском районе прокурор добился отмены незаконной приватизации муниципальной квартиры, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области. 

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в 2017 году исполняющий обязанности заместителя главы Новоржевского района приватизировал служебную квартиру в Новоржеве. При этом он не был признан нуждающимся в предоставлении жилья на условиях договора социального найма, муниципальный нормативно-правовой акт, регламентирующий порядок приватизации служебных жилых помещений, отсутствовал. После подписания договора передачи жилого помещения статус служебного жилья был снят.

В этой связи прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о признании недействительным (ничтожным) договора о передаче квартиры и применении последствий недействительности ничтожной сделки с аннулированием записи в ЕГРН о регистрации права. Требования прокурора суд удовлетворил.

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