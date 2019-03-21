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Общество

«Почта России» планирует сократить сроки доставки товаров из зарубежных магазинов

«Почта России» уже в ближайшем будущем планирует значительно ускорить доставку товаров из магазинов, размещённых заграницей. Благодаря новым точкам почтового обмена, которые откроются в Великобритании и Финляндии, россияне смогут получать посылки из западных интернет-магазинов за 4–5 дней, пишет газета «Известия».

Посылки, идущие в Россию, будут собираться в этих точках и централизованно отправляться в Москву, а не пересылаться зарубежными почтовыми операторами. Это позволит значительно ускорить доставку, но несущественно повлияет на цены для потребителей.

Британский пункт будет работать в основном с интернет-магазинами страны, такими как ASOS, The Hut Group, Charles Tyrwhitt. Через сортировочный пункт в Финляндии в Москву будут доставляться посылки из американских интернет-магазинов.

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