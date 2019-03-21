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Общество

Прием граждан проведут приставы в Новосокольниках

Сегодня, 21 марта, с 13:00 до 15:00 в Новосокольниках Управление Федеральной службы судебных приставов Псковской области проведет прием граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Приём проведёт заместитель главного судебного пристава УФССП России по Псковской области Елена Елисеева. Он пройдет в администрации Новосокольнического района, в Новосокольниках, на улице Базарной, дом №1.

Приставы проконсультируют жителей по вопросам взыскания заработной платы, погашения задолженности по кредитам, штрафам, налогам и иным видам взысканий.

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