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Общество

Более тысячи прыжков с парашютом совершили псковские разведчики в этом году

Военнослужащие соединения специального назначения Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Псковской области, совершили более тысячи прыжков с парашютом в текущем учебном году, сообщается на официальном сайте министерства обороны РФ.

Воздушно-десантная подготовка (ВДП) является одним из основных предметов боевой подготовки разведчиков. В ходе изучения курса ВДП спецназовцы осваивают устройство парашютов, парашютно-десантной тары и парашютно-грузовых систем, занимаются на воздушно-десантных комплексах и городках, производят боевую укладку парашютов и подготовку десантного снаряжения, а также выполняют прыжки из различных типов самолетов и вертолетов.

На оснащении соединения специального назначения ЗВО стоят различные типы парашютных систем, позволяющих выполнять широкий спектр стоящих перед подразделениями задач. От простого к сложному разведчики осваивают и Д-6 серии 4, и Д-10, и управляемые парашютные системы специального назначения «Арбалет», «Арбалет-2».

В программу входят прыжки на ограниченные площадки, прыжки в сложных метеоусловиях и в темное время суток, прыжки на водоемы, прыжки с задержкой в раскрытии основного парашюта.

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