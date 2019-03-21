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Общество

Инвалидов освободят от необходимости предъявлять бумажные документы для заказа госуслуг

С 1 июля 2020 года в России инвалиды смогут заказывать госуслуги на обеспечение техническими средствами реабилитации и трудоустройство без предоставления бумажных документов. Как пишет «Парламентская газета», сегодня, 21 марта, Госдума планирует рассмотреть соответствующий законопроект.

Инициатива касается документов личного хранения: медицинских документов, результатов экспертизы, подтверждающих инвалидность. Федеральный реестр инвалидов (ФРИ) Пенсионного фонда РФ может избавить граждан с инвалидностью от необходимости лично предъявлять подтверждающие бумажные оригиналы документов. При этом отмечается, если в реестре отсутствует запись об инвалиде, то гражданину придется предоставить необходимые бумажные документы.

Напомним, что в январе Госдума приняла в третьем чтении законопроект о штрафах до 30 тысяч рублей за непредставление должностным лицом сведений, подлежащих включению в федеральный реестр инвалидов.

«Главное, что не нужно будет носить с собой справку об инвалидности при обращении за мерами социальной поддержки или другими услугами, где требуется подтверждение инвалидности», - заявил ранее заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, координатор партпроекта «Единой России» «Единая страна — доступная среда» Михаил Терентьев.

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