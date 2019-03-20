Бизнес-проекты презентовали псковские школьники в рамках программы «Локомотивы роста»

10:01, 21 марта 2019, ПАИ

Свои бизнес-проекты презентовали псковские школьники - участники «Марафона предприимчивости», организованного партийным проектом «Единой России» «Локомотивы роста». 20 марта в инженерно-лингвистической гимназии завершился один из этапов соревнования под названием «Startup за неделю», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского регионального отделения партии.

«У участников так горели глаза, они с таким воодушевлением и большим желанием взялись за работу, что мы, члены жюри, понимали – эти ребята справятся за три-четыре дня», - рассказала директор гимназии Татьяна Светенко.

Кроме нее в состав жюри вошли активисты партпроекта «Единой России» исполнительный директор Союза работодателей области, помощник депутата Госдумы Александра Козловского Максим Адамчук, советник куратора регионального отделения Союза машиностроителей России Евгения Козупица.

В конкурсе приняли участие учащиеся 8-9-х классов, которые разбились на девять команд. Они представили на суд жюри свои бизнес-проекты различной тематики: «Умная трость», эко-тротуар из пластиковой плитки, приложение для поиска любого товара в Пскове по фотографии, бренд «Своя одежда» из натуральных тканей, чилаут для интерактивного отдыха подростков и борьбы с интернет-зависимостью, ресторан для людей, больных диабетом.

В итоге было принято решение наградить всех ребят грамотами партийного проекта «Локомотивы роста» за креативность, содержательность и уникальность проектов. Каждой команде также были вручены подарки.

В своем обращении к конкурсантам Евгения Козупица подчеркнула, что каждый проект имеет право на существование. «Ведь все они интересны и имеют социальную составляющую, что важно для решения проблем современного общества», - сказала она.

Отметим, партийный проект «Локомотивы роста» направлен на создание условий для поступательного развития современной экономики России во взаимодействии с национальными компаниями – локомотивами роста. Одним из ключевых направлений является анализ мер государственной поддержки основных секторов и отраслей бизнеса в разрезе совершенствования нормативно-правовой базы. Оказание содействия в создании новых предприятий и производств, развитию частно-государственного партнерства, инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, а также распространении лучших корпоративных практик для формирования инновационный среды. Проект «Локомотивы роста» способствует решению задач развития промышленности и укрепления экономики.