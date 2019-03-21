3,5 года условно получил командир погибших под Псковом десантников

10:16, 21 марта 2019, ПАИ

Псковский гарнизонный военный суд признал виновным командира модернизированной боевой машины десанта БМД-4М в причинении смерти по неосторожности двум десантникам, которые в ходе учений осенью 2018 года не смогли выбраться из боевой машины и утонули при переправе через реку Великую. Командиру назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы условно, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Суд установил, что командир не знал правила эксплуатации БМД-4М, в которой утонули солдаты. В ходе учений он допустил к преодолению водной преграды на указанной боевой машине боевой расчет в количестве восьми человек, в том числе не знающих меры безопасности.

В суде отметили, что условный срок командиру назначен по части 3 статьи 350 УК РФ (нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). При назначении наказания суд принял во внимание смягчающие обстоятельства. «В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает наличие у подсудимого малолетнего ребенка, а также то, что он совершил преступление в ходе учений, то есть в условиях, максимально приближенных к боевым и характеризующихся повышенными физическими и психологическими нагрузками, предпринимал попытки спасти военнослужащих, в том числе уже и после погружения боевой машины под воду, неоднократно принес потерпевшим свои публичные извинения», - говорится в тексте приговора.

Инцидент произошел в октябре 2018 года в акватории реки Великая в районе деревни Лещихино Псковского района. Как следует из материалов дела, у БМД в ходе преодоления водной преграды остановился двигатель, и в среднее отделение машины начала поступать вода. Командир преждевременно подал команду на эвакуацию, не получив от механика-водителя доклада о невозможности запуска двигателя аварийным способом, либо об аварийной ситуации в связи с повышением уровня воды в машине при работающей основной системе откачки воды. Часть военнослужащих смогли выбраться самостоятельно из тонущей машины. Двух десантников удалось вытащить только с помощью подплывших спасателей-водолазов. На спасательной лодке их тела доставили на берег, где оказали медицинскую помощь, но безрезультатно.