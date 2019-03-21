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Общество

Около 26 тонн белорусских яблок не пропустили через границу в Опочецком и Усвятском районах

В Опочецком и Усвятском районах специалисты Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям задержали два автомобиля, которые перевозили из Белоруссии 25,5 тонны яблок без документов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

19 марта яблоки были изъяты и уничтожены на полигоне ТБО в Себеже в соответствии с «Положением о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля на таможенной территории Евразийского экономического союза», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 318.

В отношении перевозчиков были возбуждены дела об административном правонарушении. По результатам рассмотрения материалов дела нарушителям назначили штраф.

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