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Общество

Более 20 женщин приняли участие во встрече по искусству переговоров в Псковском кадровом центре

9 сентября в женском клубе при Псковском кадровом центре прошла встреча на тему «Как вести переговоры, выигрывать конфликты и защищаться от манипуляций». В мероприятии приняли участие более 20 женщин. Такие познавательные встречи здесь проводятся регулярно. Клуб «Женский интерес» работает в рамках национального проекта «Кадры». Об этом ПАИ сообщили в областном центре занятости населения.

Фото: областной центр занятости населения

В качестве спикера выступила Ирина Шмель — гипнотерапевт, регрессолог, коуч. С приветственным словом к присутствующим обратилась Наталья Мельникова, сенатор от Псковской области, председатель регионального Общественного совета партийного проекта «Женское движение «Единой России»».

С приветственным словом к присутствующим обратилась Наталья Мельникова, сенатор от Псковской области, председатель регионального Общественного совета партийного проекта "Женское движение "Единой России». «Тема сегодняшней встречи выбрана не случайно. Мы собрались, чтобы вместе обсудить, найти общие точки соприкосновения и разобраться, как сегодня вести переговоры дипломатично, улаживать конфликты, оставаться единой командой и сохранять позитивный настрой», - отметила сенатор.

На встрече разобрали ключевые вопросы: как распознать манипуляцию в самом начале, как сохранять спокойствие в конфликте и не дать себя вывести из равновесия, какие фразы и техники помогут выиграть любые переговоры, а также как отстаивать свои границы мягко, но твёрдо.

Особый восторг публики вызвала техника «Три «Н»» — Наблюдение, Настрой, Нет, позволяющая отказать человеку без чувства вины и разрушения отношений.

В финале встречи специалист дала участницам домашнее задание: за 24 часа трижды сказать «нет» незнакомым или близким людям, чтобы побороть синдром «удобного человека» и закрепить навык на практике.

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