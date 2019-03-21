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Общество

«Неделя экологии» пройдёт в Пскове с 25 по 30 марта

С 25 по 30 марта в Пскове пройдет «Неделя экологии». Как сообщили Псковскому агентству информации в городском молодежном центре, это комплекс мероприятий, связанных с воспитанием правильных экологических привычек у молодежи. Предполагается, что участники «Недели экологии» внесут свой вклад в экоситуацию в Пскове.

Всю неделю в Псковском городском молодежном центре будет работать выставка фоторабот о проблеме распространения борщевика «Под зонтом», и выставка плакатов. Посетить выставку можно по адресу улица Максима Горького, 15 с 9:00 до 17:00 по будням.

25 марта в молодежном центре пройдёт мастер-класс по изготовлению экологичной альтернативы одноразовым полиэтиленовым пакетам. Его участники научатся шить экомешочки и узнают об опыте их внедрения в повседневную жизнь горожанина.

26 марта в 16:00 псковичей приглашают на экскурсию в зоологический музей Псковского государственного университета.

27 марта в 14:00 в молодежном центре состоится лекция об экологии. Ее проведут участники экологического слета «Зеленая планета» 2018 года Игорь Кисарин (автор проекта камышекосилки) и Дарья Парфенова (автор проекта об улучшении экологической обстановке на острове Залита).

30 марта в 12:00 добровольцев приглашают на субботник в пункте передержки для бездомных животных зоозащитной организации «Шанс». При себе необходимо иметь рабочие перчатки (лучше резиновые). Форма одежды – рабочая, удобная, не маркая. Участникам субботника предстоит принять участие в уборке территории пункта передержки, а также общение с четвероногими подопечными «Шанса».

По вопросам участия в мероприятиях «Недели экологии» следует обращаться в Псковский городской молодежный центр по телефону 56-37-07.

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