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Культура

Выставка юной художницы Лайлы Мевес открыла Фестиваль русской музыки в Пскове

Выставка юной художницы из Петербурга Лайлы Мевес «Звук и тишина» открылась в галерее «Цех» в Пскове 20 марта в рамках 45-го Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области. 

На вернисаже главный дирижер симфонического оркестра Псковской областной филармонии Николай Хондзинский отметил, что фестиваль открывается этой выставкой не случайно. Маэстро познакомился с работами Лайлы Мевес в стенах Мариинского театра. Здесь она неоднократно выступала в качестве артистки массовых сцен. «Музыка, которая звучит в театре, формировала эстетический вкус девушки. Лайла передала свои музыкальные впечатления на картинах», - уверен дирижёр. 

Николай Хондзинский вручил художнице диплом участницы фестиваля. В свою очередь автор выставки поблагодарила всех присутствующих за внимание к ее творчеству.

Это четвертая по счету персональная выставка Лайлы Мевес. Несмотря на юный возраст художницы - ей 12 лет - работы Лайлы экспонировались в Ереване, Владикавказе, Санкт-Петербурге. Художница, в основном, рисует абстракцию. «Звуки леса», «Цветочное звучание», «Звуковые волны», «Звук в квадрате» - таковы названия ее картин.

В дирекции отметили, что произведения Н. А. Римского-Корсакова, которому посвящен Фестиваль русской музыки, часто называют «звуковой живописью». Увиденные в синих тонах ми мажор и ми-бемоль мажор в операх «Сказка о царе Салтане», «Садко», «Золотой петушок» использовались композитором для создания картин моря, звездного неба. Восход солнца в тех же произведениях написан в ля мажоре – тональности весенней, розовой.

Напомним, что увертюра к опере «Псковитянка» Н. А. Римского-Корсакова прозвучит в исполнении симфонического оркестра Мариинского театра на заключительном концерте Фестиваля русской музыки 27 марта. До этого дня продлится выставка Лайлы Мевес «Звук и тишина» в галерее «ЦЕХ».

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