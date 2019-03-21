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Общество

Новейшей тактике борьбы с самолетами-невидимками обучают российских лётчиков

Российские пилоты и расчеты зенитных систем на основе опыта, полученного в Сирии, осваивают новейшую тактику борьбы с самолетами-невидимками, крылатыми ракетами и дронами. Новые способы применения самолетов отрабатывают на полигоне «Ашулук», пишет газета «Известия».

На полигоне тренируют экзаменуют летчиков и расчеты зенитных ракетных и радиотехнических войск со всей России. В ходе тренировок офицеры-инструкторы выполнят роль условного противника для частей ВКС. Для запуска мишеней и создания виртуальных целей в составе центра имеются зенитные ракетные и радиотехнические подразделения.

В распоряжении центра находятся ракетные системы С-300 и «Панцирь-С», а также радиолокационные станции «Небо-М», «Каста 2-2» и «Подлет-М».

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