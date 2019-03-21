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Общество

Названы самые трудолюбивые регионы России

Федеральная служба государственной статистики составила список российских регионов, в которых зафиксирована наибольшая продолжительность рабочей недели, сообщает RT.

Дольше всего работают в Севастополе – 39 часов в неделю. За ним следуют Калмыкия, Воронежская область и Еврейская автономная область - по 38,8 часов. В среднем 38,7 часа в неделю работают во Владимирской и Ростовской областях.

Наименьшая продолжительность рабочей недели на Алтае (32,9), в Карелии (33,4) и Коми (34,1).

Средний показатель также невысок в Дагестане (34,2), Мурманской (34,3) и Архангельской (34,4) областях.

Кроме того, мужчины работают дольше женщин — 38,7 и 35,4 часа в неделю соответственно.

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