До +8 и небольшие осадки ожидаются 22 марта в Псковской области

17:01, 21 марта 2019, ПАИ

22 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха ночью составит от 0 до +5 градусов, днем - от +3 до +8.

Прогнозируется ветер северо-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление останется низким.