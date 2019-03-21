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Спорт

Более 42 тысяч жителей Псковской области сдали нормы ГТО

За последние 5 лет более 42 тысяч жителей Псковской области сдавали нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), из них 14 тысяч 554 человека награждены знаками отличия ВФСК ГТО.

Как сообщили Псковскому агентству информации в центре спортивной подготовки Псковской области, 24 марта исполняется 5 лет со дня подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО).

В связи с этим в районах и городах Псковской области пройдут мероприятия, приуроченные к памятной дате подписания указа и направленные на популяризацию комплекса ГТО.

Программа мероприятий в каждом муниципальном образовании своя: день открытых дверей в муниципальном центре тестирования (выполнение нормативов комплекса ГТО), массовые акции по выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО «На рекорд!», муниципальные фестивали ВФСК ГТО среди всех категорий населения, соревнования среди семей по комплексу ГТО, праздничные мероприятия с вручением знаков отличия ВФСК ГТО.

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