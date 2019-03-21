Капремонт внутренних систем запланирован в казармах Омского полка в Пскове

13:27, 21 марта 2019, ПАИ

Капитальный ремонт систем водоснабжения, канализации и электроснабжения запланирован в доме № 4 в переулке Дружбы в Пскове, который является объектом культурного наследия регионального значения «Казармы Омского полка» 1907 года. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Заказчик – Управление строительства и капитального ремонта администрации города Пскова. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 600 тыс. 919 рублей, средства предусмотрены в бюджете города на 2019 год на капремонт муниципального жилищного фонда

Проведение аукциона в электронной форме запланировано на 4 апреля. Срок выполнения работ – до 15 октября.

Отметим, в настоящее время двухэтажное кирпичное здание на улице Дружбы используется как жилой дом на 8 квартир. Общее техническое состояние оценивается как неудовлетворительное. Внутренние сети газоснабжения и водопровода находятся в удовлетворительном состоянии, а электроснабжения и канализации - в неудовлетворительном. Вентиляция – естественная, посредством сохранившихся дымовых и вентиляционных каналов, техническое состояние не известно.