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8 человек пострадали в ДТП в Псковской области с 14 по 20 марта

С 14 по 20 марта пожарные и спасательные подразделения Псковской области 12 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых погибли два человека и восемь пострадали. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в двух случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода.

За указанный период спасатели деблокировали двух пострадавших и одного погибшего. Доврачебная помощь была оказана одному травмированному гражданину, после чего его передали медицинским работникам.

Стабилизация транспортного средства и ликвидация вторичных факторов не производились. При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.

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