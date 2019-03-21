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Общество

Порховичи победили в первом межмуниципальном этапе областного фестиваля ГТО

Команда Порховского района победила в муниципальных соревнованиях областного зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», которые прошли в Печорах 19 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В соревнованиях приняли участие 11 команд, в составе которых выступали как школьники, так и взрослые (II–VIII ступени ВФСК ГТО). Команда Порховского района набрала 1 тыс. 558 очков. Второе место заняли спортсмены Дновского района (1 тыс. 415 очков), третье – Печорского района (1 тыс. 392 очка). Команды-призеры соревнований, а также команды, занявшие 4 место (Псковский район — 1 тыс. 379 очков) и 5 место (Палкинский район — 1 тыс. 312 очков) примут участие в финальных соревнованиях Фестиваля, которые пройдут с 16 по 17 апреля в Пушкинских Горах.

В программу вошли 4 вида соревнований: наклон вперед с прямыми ногами, стоя на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту; у мальчиков, юношей и мужчин — подтягивание на высокой перекладине (альтернатива: сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, для V и последующих ступеней — рывок гири), у девушек — сгибание и разгибание рук в упоре лежа, а также бег на 1, 1.5, 2 и 3 километра.

Сегодня, 21 марта в Новосокольниках проходят межмуниципальные соревнования областного зимнего Фестиваля ВФСК ГТО, в которых участвуют команды южных районов области.

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