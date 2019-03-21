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Общество

Дорога будет отремонтирована в деревне Бахуни Порховского района

Дорога в деревне Бахуни Дубровенской волости будет отремонтирована в Порховском районе. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 101 тыс. 781 рубль, средства будут предоставлены из бюджета Дубровенской волости.

Проведение аукциона в электронной форме запланировано на 4 апреля.

Техзадание предусматривает устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойных толщиной 12 см. Срок выполнения работ - в течение 30 дней с момента заключения контракта.

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