Дорога будет отремонтирована в деревне Бахуни Порховского района
Дорога в деревне Бахуни Дубровенской волости будет отремонтирована в Порховском районе. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 101 тыс. 781 рубль, средства будут предоставлены из бюджета Дубровенской волости.
Проведение аукциона в электронной форме запланировано на 4 апреля.
Техзадание предусматривает устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойных толщиной 12 см. Срок выполнения работ - в течение 30 дней с момента заключения контракта.