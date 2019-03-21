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Общество

Себежанин удалил экстремистский контент из соцсети после вмешательства ФСБ

Пограничная служба ФСБ РФ по Псковской области привлекла к ответственности жителя Себежского района, который опубликовал на своей странице в соцсети экстремистские материалы, запрещенные в России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

После того, как сотрудники ФСБ провели с мужчиной профилактическую беседу, он самостоятельно принял решение об удалении запрещенного контента и заверил, что впредь подобного не допустит.

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