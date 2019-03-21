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Общество

Микроволновку, мультиварку и паяльные лампы похитили у дачника в гдовской деревне Сос

У 62-летнего дачника из Санкт-Петербурга украли имущество из дачного дома и сарая в деревне Сос Гдовского района. Как стало известно Псковскому агентству информации, неустановленный преступник похитил микроволновую печь Samsung, мультиварку Vitesse, погружной насос «Зубр-2», садовую тачку и две керосиновые паяльные лампы.

Мужчина отсутствовал на даче 4,5 месяца. Причиненный кражей ущерб оценивает в 15 тысяч рублей. По данным ПАИ, по факту кражи возбуждено уголовное дело, ведутся поиски злоумышленника и похищенного имущества.

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