Микроволновку, мультиварку и паяльные лампы похитили у дачника в гдовской деревне Сос

12:48, 21 марта 2019, ПАИ

У 62-летнего дачника из Санкт-Петербурга украли имущество из дачного дома и сарая в деревне Сос Гдовского района. Как стало известно Псковскому агентству информации, неустановленный преступник похитил микроволновую печь Samsung, мультиварку Vitesse, погружной насос «Зубр-2», садовую тачку и две керосиновые паяльные лампы.

Мужчина отсутствовал на даче 4,5 месяца. Причиненный кражей ущерб оценивает в 15 тысяч рублей. По данным ПАИ, по факту кражи возбуждено уголовное дело, ведутся поиски злоумышленника и похищенного имущества.