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Общество

Почти 900 псковичей наказаны за нарушение условий хранения оружия

За нарушения условий хранения оружия к административной ответственности привлекли 886 жителей Псковской области в 2018 году, сообщил начальник Управления Росгвардии по Псковской области Игорь Иванов. Об этом передает корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции по итогам служебно-боевой деятельности подразделений управления Росгвардии 21 марта.

Также были аннулированы 142 лицензии и разрешения на право владения оружием. По данным Игоря Иванова, в регионе на учете состоит более 23 тысяч человек, у которых на руках порядка 43 тысяч единиц оружия.

Руководитель ведомства подчеркнул, что в ходе контроля за оборотом оружия личный состав подразделений лицензионно-разрешительной работы совместно с сотрудниками полиции провели 21 тыс. 695 проверок условий хранения оружия у владельцев гражданского оружия по месту жительства – это 92,2% от общего количества владельцев, состоящих на учете.                               

Игорь Иванов добавил, что в подразделения лицензионно-разрешительной работы поступили 10 тысяч 442 заявления от граждан и юридических лиц, из них посредством единого портала государственных услуг в электронном виде – 10 тысяч 252, что составило 98,2%.

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