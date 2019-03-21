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Общество

Более 2 тысяч боеприпасов изъяли в 2018 году сотрудники псковской Росгвардии

В 2018 году сотрудниками спецподразделений Росгвардии СОБР и ОМОН было изъято 88 граммов наркотических веществ, 17 единиц огнестрельного оружия, более 2000 боеприпасов, 30 взрывных устройств, 1,7 килограмма взрывчатых веществ. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 21 марта, в ходе пресс-конференции рассказал начальник Управления Росгвардии по Псковской области Игорь Иванов.

По заданиям правоохранительных органов спецподразделения Росгвардии провели более 280 специальных мероприятий. При их содействии были задержаны по подозрению в совершении преступлений свыше 50 граждан, за административные правонарушения – 180, находящихся в розыске – 2.

Игорь Иванов напомнил, что в 2018 году Управление Росгвардии по Псковской области участвовало в обеспечении мер безопасности на территории Псковской области и других регионов СЗФО, в том числе в период проведения различного уровня выборов, чемпионата мира по футболу «FIFA-2018», других значимых общественно-политических и культурно-массовых мероприятий.

Он отметил, что в 2019 году Росгвардия готовится активно участвовать в обеспечении мер безопасности в дни проведения в Пскове 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени.

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