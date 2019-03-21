Энергокомпании Псковской области готовы к весеннему паводку

14:10, 21 марта 2019, ПАИ

Энергокомпании Псковской области готовы к весеннему паводку, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона. Об этом шла речь на заседании Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Псковской области, которое прошло 20 марта под председательством руководителя аппарата областной администрации Сергея Дмитриева.

На заседании присутствовали представители энергетического комплекса региона, силовых и надзорных органов, профильных комитетов администрации Псковской области. Обсуждалась готовность электроснабжающих организаций к паводку, а также организация взаимодействия с региональными органами власти, органами местного самоуправления и дежурными службами МЧС в случае возникновения нештатных ситуаций.

Первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области Евгений Сычев рассказал, что половодье в этом году ожидается достаточно затяжным. По его словам, это связано со сложившимися гидрометеорологическими условиями и прогнозом погоды. Ожидаются также заторы льда при вскрытии рек Великой, Ловати, Плюссы, что может привести к дополнительному подъему уровня воды. Пик весеннего половодья в регионе прогнозируется в третьей декаде марта — первой декаде апреля. На данный момент уровни воды в реках, на Псковском и Чудском озерах ниже среднемноголетних значений для данного периода, сообщил Евгений Сычёв. Вскрытие льда здесь прогнозируется в третьей декаде апреля.

Главный инженер филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» Андрей Кузьмин рассказал о готовности персонала, оборудования и техники предприятия к предотвращению чрезвычайных ситуаций в работе электросетевого комплекса в условиях паводка. По его словам, проводится постоянный мониторинг состояния энергообъектов, где возможно подтопление. Кроме того, проведены проверки систем оповещения и водоудаления, стационарных и передвижных насосов для откачки воды с подстанций, специальной техники для доставки ремонтных бригад. В «Псковэнерго» имеются 333 автомобиля повышенной проходимости, 12 снегоболотоходов и два катера. Персонал прошел целевые инструктажи по производству необходимых работ и переключений в распределительных сетях, находящихся в возможных зонах подтоплений.

Также к весеннему паводку готовятся в филиале «ОГК-2» «Псковская ГРЭС», Псковской дистанции электроснабжения Октябрьской дирекции поэнергообеспечению филиала ОАО «РЖД», «Новгородско-Псковском» РЭС АО «Оборонэнерго».

В заключение штаб призвал электроснабжающие организации, дорожные службы, предприятия ЖКХ и ГУ МЧС России по Псковской области к дальнейшему взаимодействию по предупреждению аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения.

С правилами электробезопасности в период паводка можно ознакомиться здесь.