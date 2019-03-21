29 заявок поступили на участие в фестивале «БЕЗ_ПРЕДЕЛ» в Пскове

16:23, 21 марта 2019, ПАИ

29 заявок поступили на участие в отборе на ежегодный танцевальный фестиваль «БЕЗ_ПРЕДЕЛ» в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского городского молодёжного центра.

Проявить себя можно будет в таких номинациях, как «Hip-hop battle (baby) 1х1» (от 3 до 8 лет), «Break-dance battle (baby) 1х1» (от 3 до 6 лет), «Hip-hop battle (junior) 1х1», «Break-dance battle (upgradez kidz) 1х1» (от 7 до 10 лет), «Hip-hop battle (profi) 1х1», «Break-dance battle (junior) 1х1» (11-16 лет) и «Break-dance battle (profi) 1х1».

Отмечается, что командная номинация «Шоу All Styles» впервые будет подразделена на 2 возрастные подгруппы: 3-10 лет и 11-35 лет. Выступления на отборе будут в той очередности, в которой участники записывались на фестиваль.

Напомним, фестиваль будет разделён на два дня: 19 апреля в Псковском областном колледже искусств имени Н.А. Римского-Корсакова пройдёт отбор, а 20 апреля в спортивно-развлекательном парке «Простория» состоятся финальные выступления и батлы.

Подать заявку на нужную номинацию можно в официальной группе фестиваля «ВКонтакте» (номинации и регистрация в информации группы), возможно заполнить заявку на участие в Псковском городском молодёжном центре (улица Максима Горького, 15) или прислать заявку на электронную почту с пометкой «БЕЗ_ПРЕДЕЛ 2019»: pgmc-pskov@mail.ru, указав в заявке: ФИО, номинацию, дату рождения, телефон и e-mail (для сольных танцоров) или ФИО руководителя, телефон руководителя, номинацию (для коллективов)

Организаторами фестиваля «БЕЗ_ПРЕДЕЛ» выступили Псковский городской молодёжный центр совместно с школой танцев «Dance Family» и хип-хоп центром «Хоть Отбавляй».