Студенческая «Вахта Памяти» стартовала в Дно

20:19, 05 октября 2026, ПАИ

XV Студенческую «Вахту Памяти» открыли в Дно сегодня, 5 октября. Более семидесяти студентов из 23 регионов страны приехали в муниципалитет, чтобы продолжить поисковые работы на месте бывшего концлагеря в Колотушино. Об этом пишет газета «Дновец».

С приветственными словами к участникам и гостям обратились представители Национального центра исторической памяти при Президенте России, Ассоциации студенческих поисковых отрядов, Поискового движения России и правительства Псковской области.

Директор департамента коммуникаций Национального центра исторической памяти при Президенте России Яна Басаргина отметила, что работу поисковиков на месте филиала лагеря «Дулаг-100» нельзя переоценить.

«За каждой вашей находкой стоит человеческая жизнь и возможность вернуть близким знание о судьбе своего родственника, которого, возможно, они ищут уже не одно десятилетие», – сказала она.

Заместитель министра молодёжной политики Псковской области Екатерина Тимофеева подчеркнула, что для региона принимать «Вахту» уже стало доброй традицией: «Это очень значимо не только в сохранении исторической памяти о подвиге советского народа, но и в преемственности поколений. Я желаю вам впитывать знания и опыт своих наставников, общаться, делиться своими идеями и обязательно к нам возвращаться. Мы очень вами гордимся, и ваша деятельность – это не просто интересное занятие, это то, что даст вам в жизни правильный путь».

В прошлой экспедиции студентам удалось поднять останки 167 погибших – бойцов и командиров Красной армии, узников лагеря, партизан, подпольщиков, мирного населения. В этом году более семидесяти человек из 23 регионов страны продолжат работу в рамках проекта «Без срока давности».

Поисковые работы на месте бывшего концлагеря в Колотушино ведутся уже четвёртый год. Поднято около тысячи останков советских военнопленных, более восьмисот перезахоронено, установлены имена более 30 солдат.